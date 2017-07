Koninklijk Staldepartement geeft acte de présence in Aken

De Gala Glasberline en de Crème Calèche

Op maandag 17 juli is het Koninklijk Staldepartement met een vierspan Friezen en een vierspan KWPN-ers verantwoordelijk voor de rijtoer naar de Grote Markt in Aken, waar de burgemeester van Aken Nederland als Partnerland officieel welkom zal heten. De twee vierspannen worden vergezeld door de Bereden Ere escortes van de Politie, Marechaussee en Cavalerie.

Op dinsdag 18 juli pakt het Koninklijk Staldepartement groots uit met een prachtige presentatie tijdens de openingsceremonie van het CHIO Aken, waarin Nederland uiteraard centraal staat. De Gala Glas Berline wordt met het vierspan KWPN-paarden met gala tuigage de hoofdpiste in gereden, het vierspan Friezen staat ingespannen voor de Crème Calèche en de Zelfrijwagen wordt voortgetrokken door een tweespan KWPN-ers. De bereden escortes van de Kmar, de Ere Escortes van de Politie, Marechaussee en Cavalerie zijn eveneens present.

Tijdens het traditionele ‘Abschied der Nationen’ op zondag 23 juli geeft het Koninklijk Staldepartement acte de présence met een vierspan à la d’Aumont met gala tuigage voor de Gala Landauer en enkele bijrijders, vergezeld van het Bereden Ere Escorte van de Cavalerie.

Meer informatie over Aken.

De Crème Calèche

Openstelling Koninklijke Stallen Den Haag

De komende weken zetten de Koninklijke Stallen in Den Haag hun deuren wagenwijd open voor een breder publiek. Vanaf 18 juli is het stallencomplex gedurende 3 weken van dinsdag tot en met vrijdag te bezichtigen. De bijzondere gebouwen met koetshuizen, ontworpen door H.P. Vogel, geven een prachtig kijkje in het heden en het verleden. Uiteraard staan hier de paarden van het Koninklijk Huis, maar ook bijzondere rijtuigen zijn te bewonderen. Tijdens de openstelling kunt u door verschillende ruimtes van de Koninklijke Stallen lopen, waaronder de binnenmanege, de stallen en een tuigenkamer. Daarnaast is het mogelijk om een AA auto van dichtbij te bekijken. Een dienstauto van Beatrix staat klaar en de vorstelijke Mercedes-Benz cabriolet van Juliana heeft ook een plek op de binnenplaats gekregen. Verlaat niet de Stallen zonder een aandachtige blik te werpen op de Glazen Koets die ook dit jaar weer met Prinsjesdag trouwe dienst zal doen.

Bestel kaarten op https://tickets.paleis-noordeinde.nl.