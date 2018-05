Koninklijke PK’s op Paleis Het Loo

Er wordt meerdere keren per dag een rit over het Stallenplein gemaakt met rijtuigen zoals de Gala Landauer met een vierspan, de Gala Berline met een tweespan en een ‘brik’ met zelfs een achtspan paarden. Ook de Duc of ‘Zelfrijder’ rijdt mee en een, door het Koninklijk Staldepartement gerestaureerd, jachtrijtuig.

Behalve de rijtuigen en de paarden zijn er koninklijke oldtimers van dichtbij te bekijken, zoals de Minerva uit 1926 van prins Hendrik, de Mercedes 300 Cabriolet en Cadillac van koningin Wilhelmina en de Austin Sheerline van koningin Juliana.

Voor het evenement gelden de normale entreeprijzen.

