Koos de Ronde en IJsbrand en Bram Chardon zeker van startplaats Wereldbeker

Bram Chardon

Boyd Exell voert de lijst aan met 95 punten, gevolgd door Koos de Ronde met 82 punten en IJsbrand Chardon met 73 punten. Bram Chardon bezet momenteel de gedeelde zevende plaats en kan met zijn deelname aan de laatste wedstrijd komend weekend in Donaueschingen nog iets stijgen in de ranking.

Het is voor Bram Chardon de eerste keer sinds zijn overstap naar de vierspan paarden in 2016 dat hij zich kwalificeert voor deze prestigieuze indoor serie: “We gaan kijken of het lukt om een goed span bij elkaar te krijgen voor de Wereldbeker,” vertelt Bram. “Achterpaarden is niet het probleem, maar ervaren voorpaarden zijn voor dit spelletje cruciaal. Ik heb niet de illusie dat ik me voor de finale kan plaatsen, maar ik moet wel vertrouwen hebben in het span en het idee hebben dat ik een stijgende lijn kan laten zien, anders heeft het geen zin.”

Zilveren medaillewinnaar op het WK Gothenburg Edouard Simonet bezet momenteel de vierde plaats, gevolgd door Christoph Sandmann en Benjamin Aillaud. Theo Timmerman staat op de tiende plaats, maar heeft aangegeven geen gebruik te maken van zijn eventuele startplaats. Aillaud start komend weekend ook in Donaueschingen met als doel door te dringen tot de top vijf van de ranking. De beste vijf menners mogen op vier Wereldbekerwedstrijden starten waarvan de beste drie resultaten tellen, de overige vijf vierspanrijders starten op drie wedstrijden waarvan alle resultaten meetellen.

Na afloop van de laatste wedstrijd in Leipzig is bekend, welke zes menners zich kwalificeren voor deelname aan de finale in Bordeaux van 2 tot en met 4 februari 2018.

Klik hier voor de stand van de Wereldbeker.