Kronenberg 2018: Siebers en Den Elzen behouden leidende positie

Jean Michel Olive

Marathon

Op deze wederom heerlijk zonnige dag was het genieten van mooie paardensport op de terreinen van Grandorse, met voor het publiek alle keuze om naar de vaardigheid te kijken of de marathon te volgen en tussen de bedrijven door de mensport-beurs Paard&Koets te bezoeken.

Bij de enkelspannen heeft Saskia Siebers de afstand tussen haar en de nummer twee, Marie Tischer uitgebouwd, waarmee zij zich een uitstekende uitgangspositie verworven heeft om met de vaardigheid de wedstrijd op haar naam te zetten.

Voor Bas de Koning eindigde de marathon bij hindernis 3 nadat hij omkiepte.

Saskia Siebers

Vaardigheid

De overige rubrieken reden vandaag de vaardigheidsproef. Barones Amély von Buchholtz leidt na twee onderdelen het tussenklassement in de rubriek tweespan paarden, met een mooie tweede plaats in de vaardigheid na gisteren ook tweede geworden te zijn in de dressuur. Claudio Fumagalli is met twee afgeworpen balletjes en een kleine tijdstraf teruggezakt naar de voorlopig derde plaats. De enige foutloze rijder was de Fransman Michael Sellier, die met dit resultaat opklimt naar plaats twee. Beste Nederlandse is op dit moment Sanny Hagen – Dijkhuis, op plaats vijf.

Bij de vierspannen ging de winst in dit onderdeel naar de Belg Glenn Geerts, die alleen een kleine tijdstraf reed. Leider in het tussenklassement is Koos de Ronde, die met één balletje en iets aan tijdstraf Bram Chardon naar de tweede plaats verwees.

Francisca den Elzen staat bij de para-equestrians nog steeds bovenaan na winst in beide gereden onderdelen. Jacques Poppen is met een tweede plaats in de vaardigheid opgeklommen tot plaats twee in het tussenklassement.

Morgen rijden de enkelspan paarden de finale met de vaardigheidsproef en sluiten de overige rubrieken de wedstrijd af met de marathon.

Klik hier voor alle resultaten

Klik hier voor het foto-album van de marathon op zaterdag

Klik hier voor het foto-album van de vaardigheid op zaterdag

Glenn Geerts