Kronenberg 2018: Weinig verrassingen tijdens mooie slotdag

Saskia Siebers

Bij de vaardigheid reden zes enkelspan-rijders vandaag een foutloze proef. Frank van der Doelen won dit onderdeel op ‘tijd’ met bijna vijf seconden voorsprong op de Deense Mie Mosegaard Nielsen. Aniek Schuiling werd derde.

De overige rubrieken reden vandaag de marathon. Bram Chardon won dit onderdeel door maar liefst in vijf van de zeven hindernissen de snelste te zijn en won de wedstrijd bij de vierspan paarden. Hij zette daarmee Koos de Ronde terug op plaats twee in het eindklassement. Mark Weusthof schoof op naar brons, door met een derde plaats in de marathon Theo Timmerman te verslaan.

Bram Chardon

Bij de tweespannen was Geert Dijkhof heer en meester in de marathon door in zes van de zeven hindernissen de snelste tijd neer te zetten. In het eindklassement werd hij, net naast het podium, de beste Nederlander op plaats vier. De Fransman Michael Sellier eindigde met een veertiende plek in de marathon twee plaatsen hoger dan Amély von Buchholtz; genoeg om de tweespan rubriek op zijn naam te zetten.

Voor de Duitse Kathrin Scheiter eindigde de wedstrijd op de finishlijn van hindernis zeven, doordat de marathonwagen omsloeg na de rode finishpaal te raken.

Geert Dijkhof

Francisca den Elzen was dit weekend niet te kloppen bij de para-equestrians door vandaag ook de marathon te winnen. De Belg Freddy Soete werd tweede, voor Aad van Marwijk. Jacques Poppen reed een verkeerd parcours en werd daardoor niet in het eindklassement opgenomen.

Francisca den Elzen

