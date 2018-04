Kronenberg 2018: Drie paarden afgekeurd

Voor de Zweedse enkelspanrijder Johan Herner viel het doek toen bleek dat zijn paard niet fit was. De Zwitserse tweespanrijder Werner Ulrich zag een van zijn paarden afgekeurd worden en ook de Belg Filip Kindt moet het zonder zijn derde paard doen op de prachtige terreinen van Equestrian Centre de Peelbergen.

Om 12.30 uur is de dressuur gestart in twee ringen. De enkelspan paardenrubriek is met 69 deelnemers het meest populair in verband met de komende Wereldkampioenschappen eind augustus. De eerste helft van deze groep betreedt vandaag de dressuurpiste. In de tweede ring komen de tweespan paarden in actie. Op vrijdag starten de overige enkelspannen, de para menners en de vierspanrijders.

