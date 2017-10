Kronenberg kandidaat WK tweespannen 2021

In 2018 wordt het WK enkelspannen gehouden in Kronenberg, gevolgd door het WK vierspannen in 2020.

Er zijn geen andere kandidaten voor de organisatie van het WK tweespannen in 2021. De FEI beslist in het voorjaar van 2018 of het WK wordt toegekend. Dit wordt de eerste keer in de geschiedenis van de mensport dat er een WK tweespan paarden wordt georganiseerd in Nederland.

Het eerstvolgende WK tweespannen wordt in 2019 gehouden in Drebkau, Duitsland.