Record aantal deelnemers in Lähden

„Ons idee was om rond de 125 aanspanningen te krijgen. Dit ambitieuze doel hebben we met gemak overschreden. Maar het gaat lukken. We zijn natuurlijk heel erg blij met de grote opkomst,“ vertelt gastheer Christoph Sandmann.

Hoogtepunt van de wedstrijd is uiteraard de internationale vierspannen. Hier hoopt Duitsland’s nummer 1 Christoph Sandmann voor het eerst sinds zijn blessure weer aan de start te komen. Met het oog op het CAIO Aken en de Wereldruiterspelen in Tryon moet de wedstrijd in Lähden de benodigde informatie opleveren voor bondscoach Karl Heinz Geiger.

Het zijn echter niet alleen de grote vierspannen die zich tijdens de driesterrenwedstrijd in Lähden aan het talrijke publiek zullen laten zien. Ook de vierspan pony’s en de tweespan paarden en tweespan pony’s komen aan de start op de terreinen van Sandmann. Ook hier komt naast de Duitse elite een aantal topspannen uit het buitenland aan de start.

Voor het eerst komen er in Lähden ook enkelspannen in actie. In deze nationale rubriek zal de Duitse enkelspantop proberen zich van haar beste kant te laten zien ter voorbereiding op het Wereldkampioenschap in Kronenberg eind augustus. Bondscoach Wolfgang Lohrer zal tijdens deze tweede observatiewedstrijd zijn favorieten onder de loep nemen.

Traditioneel wordt het publiek in Lähden naast top-mensport ook getrakteerd op andere leuke highlights. Zo zijn er diverse kinderactiviteiten en er is een boerenmarkt.

