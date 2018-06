Lähden 2018: Hammink en Weusthof ijzersterk in marathon

Marijke Hammink

Hammink aan de leiding

Level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman had voor de deelnemers een mooie marathon uitgezet, die door de diversiteit van de hindernissen, de zware bodem in de trajecten en de wisselende weersomstandigheden als behoorlijk zwaar werd betiteld. De sterkste menners kwamen vandaag wederom bovendrijven. Marijke Hammink had haar span uitstekend aan het lopen en wist Wereldkampioen Michael Bügener voor te blijven. Hammink gaat nu met iets meer dan drie punten aan de leiding in het tussenklassement. Rene Limpens en Jannes Kinds zetten eveneens sterke prestaties neer en wisten beslag te leggen op plaats drie en vier. Ook Aart van de Kamp jr. viel met zijn zesde plaats nog binnen de prijzen. Joey van der Ham moest genoegen nemen met de 12e plaats. Dressuurwinnaar Steffen Brauchle moest na hindernis 6 opgeven omdat een van zijn pony’s niet fit was.

Mark Weusthof

Weusthof op de tweede plaats

Ook Mark Weusthof was goed op dreef in Lähden, wat voor hem nagenoeg een thuiswedsrijd is. Aangemoedigd door een grote schare fans stuurde de Twentenaar zijn vierspan vlot en nagenoeg foutloos door de acht hindernissen. Weusthof bleef József Dobrovitz en Michael Brauchle voor en staat momenteel op de tweede plaats achter Dobrovitz. Een ongelofelijk knappe prestatie werd neergezet door Anna, dochter van gastheer Christoph Sandmann, die ondanks de grote druk van het rijden voor thuispubliek en het mede-organiseren van de wedstrijd vandaag de vierde plaats wist te behalen. Theo Timmerman moest in de marathon iets inleveren en zakte naar de vierde plaats. Hans Heus wist zich goed te handhaven en behield zijn 11e plaats.

Antonie ter Harmsel aan kop

Bij de tweespan paarden moest Antonie ter Harmsel alleen Dennis Schneiders en Kathrin Scheiter voor laten gaan en heeft met zijn derde plaats de leiding overgenomen in het tussenklassement. Schneiders volgt hem op iets meer dan een balletje verschil zodat het morgen een spannende strijd wordt in de vaardigheid. Dressuurwinnaar Lars Schwitte staat op de derde plaats. Raymond Letteboer werd 13e, Sanny Hagen-Dijkhuis 19e en Han Gankema 23ste.

Rutjens loopt koppositie mis

Rodinde Rutjens was uitstekend onderweg haar derde plaats na de dressuur te verdedigen of zelfs te verbeteren, totdat ze zich helaas vergaloppeerde in de laatste hindernis en 20 strafpunten opliep. Dressuurwinnares Karin Poentis uit Frankrijk wordt sinds vorig jaar getraind door Michael Freund en de samenwerking werpt merkbaar vruchten af. Poentis won de marathon en heeft hiermee haar leiding in het klassement verstevigd, voor Christof Weihe en Dieter Baackmann. Cas Hendriks zette vandaag het beste Nederlandse resultaat neer bij de tweespan pony’s en werd achtste, net voor Karel van Kekem. Heidi te Poele eindigde als twaalfde, Wolter van der Veen eindigde op de 20ste plaats.

