Lähden 2018: Mooie derde plaats in de dressuur voor Rodinde Rutjens

Rodinde Rutjens

Rutjens reed een sterke proef met haar 9-jarige Welsh ruinen Kuikhornster Milano en Majan S Swen en werd door het Deense jurylid Pia Skar zelfs beloond met de eerste plaats. Het verschil met winnares Poentis bedraagt iets meer dan één punt zodat de mooie marathon gebouwd door level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman voor voldoende verschuivingen kan zorgen.

Heidi te Poele zette met de negende plaats het tweede beste Nederlandse resultaat neer, nipt voor Cas Hendriks. Karel van Kekem werd 14e, Wolter van der Veen eindigde vandaag op de 16e plaats.

Morgen staat vanaf 08.00 uur de dressuur van de vierspan pony’s op het programma in de hoofdpiste, gevolgd door de vierspan paarden. De tweespannen komen vanaf 09.00 uur in actie in de bijpiste.

De verrichtingen van de menners in de hoofdpiste is via live video te volgen op YouTube.

