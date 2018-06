Lähden 2018: Prachtige overwinning voor Marijke Hammink

Voor de vierspan pony’s en vierspan paarden stond er na afloop van de vaardigheidsproef een winning round op het programma over een verkort parcours. Aart van de Kamp jr. wist Marijke Hammink in dit onderdeel met een spectaculaire rit nipt te verslaan en won dit extra onderdeel. Jannes Kinds eindigde op een mooie vijfde plaats in de eindstrijd.

Marijke Hammink

Vierspan paarden

Mark Weusthof stond na zijn marathonzege op de tweede plaats met zicht op de overwinning. Maar in de vaardigheidsproef zakte de Twentenaar door te veel fouten terug naar de vijfde plaats. Theo Timmerman daarentegen tikte slechts één balletje van de kegels en steeg daardoor naar de derde plaats in het eindklassement, dat werd gewonnen door de Hongaar József Dobrovitz, voor Michael Brauchle.

Theo Timmerman

Tweespan paarden

Tweespanrijder Antonie ter Harmsel voerde het tussenklassement aan, maar kon de klus niet afmaken. Ter Harmsel had de Lipizzanerruin Conversano en de schimmelmerrie Enola opgesteld: “Ze liepen pas voor de vijfde keer bij elkaar,” vertelt Ter Harmsel. “Eerder had ik altijd problemen met mijn vos in de vaardigheid, dus ik koos nu voor meer zekerheid. De eerste bal was mijn fout, de andere twee kwam door het remmen.” Sanny Hagen-Dijkhuis rijdt het hele seizoen al een sterke vaardigheid en viel ook in Lähden weer in de prijzen. Met de derde plaats in dit onderdeel eindigde de menster uit Putten als tweede beste Nederlander op de 11e plaats. De wedstrijd werd gewonnen door Lars Schwitte, voor Dennis Schneiders en Marco Freund.

Tweespan pony's

Cas Hendriks won met minieme tijdsoverschrijding de vaardigheid bij de tweespan pony’s en werd hiermee knap vierde in het eindklassement. De Française Karin Poentis liet haar Duitse concurrenten Christof Weihe en Dieter Baackmann achter zich en schreef de wedstrijd die ze vanaf het begin domineerde, op haar naam. Karel van Kekem mocht zich met zijn mooie zesde plaats eveneens opstellen voor de prijsuitreiking.

Klik hier voor alle informatie, uitslagen en foto’s.