Lähden 2018: Timmerman rijdt winnende proef

Theo Timmerman

“Theo reed vandaag een nette en degelijk proef,” vertelt bondscoach Harry de Ruyter. “Het is zijn beste proef van dit jaar totnutoe.” De Europees kampioen van 2013 werd door vier van de vijf internationale juryleden op de eerste plaats gezet en verliet met een score van 46,84 punten de hoofdpiste. Mark Weusthof viel vandaag met de achtste plaats ook in de prijzen. Hans Heus eindigde als 11e. Gastheer Christoph Sandmann had zijn beste paarden ter beschikking gesteld aan zijn dochter Anna, die ze vervolgens naar een mooie vijfde plaats reed. Sandmann zelf moest vandaag genoegen nemen met de tiende plaats.

Tweespannen

Bij de tweespan paarden zette Antonie ter Harmsel het beste Nederlandse resultaat neer. De menner uit Rijssen reed zijn paarden Enola en Zardonia naar de vierde plaats. Lars Schwitte is ook in Lähden in de winning mood. Na zijn dressuurzeges in Windsor en Valkenswaard schreef hij ook hier de dressuur op zijn naam. Marco Freund maakt in Lähden na een jaar pauze zijn rentree in de wedstrijdsport en stuurde de KWPN-ruinen Crack en Fygo naar de tweede plaats, voor zijn landgenoot Stefan Schottmüller. Sanny Hagen-Dijkhuis werd vandaag 10e, Han Gankema en Raymond Letteboer eindigden ex-aequo op de 19e plaats.

Vierspan pony's

Marijke Hammink wist met haar vierde plaats in de dressuur uitstekend aansluiting te houden met haar Duitse concurrenten. Duits kampioen Steffen Brauchle won de dressuur met een score van 50,79, gevolgd door Wereldkampioen Michael Bügener en Jaqueline Walter. Het verschil tussen Brauchle en Hammink bedraagt iets meer dan één punt zodat het morgen een spannende marathon belooft.

Jannes Kinds viel met zijn achtste plaats nog net binnen de prijzen. René Limpens werd 15e, Aart van de Kamp jr. zette een nieuwe voorpony in en eindigde op de 18e plaats.

Morgen om 08.30 uur gaat de marathon van start voor de internationale rubrieken. De nationale enkel-en tweespan paarden rijden vanavond al marathon. Voor de pony’s bestaat de marathon uit zeven hindernissen, de paarden rijden acht hindernissen, ontworpen door de Nederlandse level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman.

