Langspan boek maakt boekenserie KNHS menbewijs compleet

De drie instructieboeken vormen leesbaar en praktisch instructiemateriaal dat de KNHS menopleidingen ondersteunt. Het instructieboek voor enkelspannen is de basis van het geheel. De aanvulling daarop is het boek voor mennen met tweespan en wie ook met tandem of vierspan wil rijden, vindt in het boek voor mennen met langspannen de laatste aanvulling. De drie boeken zijn fullcolor uitgevoerd en hebben een handzaam formaat.

De boeken behoren tot het cursusmateriaal voor de KNHS menbewijzen, maar zijn ook los verkrijgbaar via Media Boekservice. Voor wie het menbewijs al lang geleden heeft behaald, zijn de boeken de moeite waard om je kennis weer eens op te frissen.

Voor meer informatie over het KNHS menbewijs kun je terecht op www.knhsmenbewijs.nl.