Le Pin: Marathonzege voor Rob van den Heuvel

Bij de enkelspannen stuurde Eline Houterman haar Ayco naar een knappe derde plaats in zijn eerste driesterren-marathon. Saskia Siebers legde beslag op de zevende plaats en staat als beste Nederlander op de vierde plaats in het tussenklassement, nipt achter de Canadese Kelly Houtappels-Bruder. Ook Joop Gommers en Ans van der Velden wisten een plaats in de top tien te bemachtigen. Jacqueline de Groot besloot na hindernis vier de strijd te staken.

Bij de tweespannen ging Saskia van Heesch sterk van start, maar moest wat toegeven en eindigde als vijfde. Leo van der Burgt werd vandaag zevende.

Morgen in de afsluitende vaardigheid is er nog van alles mogelijk, vooral bij de tweespannen belooft het een spannende strijd te worden.

