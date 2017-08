Le Pin: Nederlandse menners goed van start

Onder een stralende zon startte Saskia Siebers als eerste. De enkelspannen kwamen goed voor de dag met een vierde plaats voor Saskia, gevolgd door Ans van der Velden. Joop Gommers eindigde als negende, Eline Houterman werd tiende en Jacqueline de Groot eindigde als 17e.

Na de gezamenlijke barbecue van alle Nederlanders op woensdagavond hadden ook de tweespanmenners er veel zin in. Dit resulteerde in de tweede plaats voor Saskia van Heesch, gevolgd door Rob van de Heuvel op plaats vijf en derde Nederlander is Leo van de Burgt eindigde als achtste.

Morgen staat de deelnemers een pittige marathon te wachten met een heuvelachtige route en lange hindernissen.

