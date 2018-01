Leipzig 2018: Foutjes weerhouden Chardon en De Ronde van hoge klassering

Glenn Geerts

De Duitse level 4 parcoursbouwer Dr. Wolfgang Asendorf had voor de zeven menners een mooi, maar technisch parcours ontworpen waar ook voldoende snelheid in zat. Dit vergde respect van de vierspanrijders, die het enthousiaste publiek trakteerden op een spannende wedstrijd.

IJsbrand Chardon maakte gebruik van een van de voorpaarden van zijn zoon Bram, Pandur, en zette als derde starter een goede tijd neer. Een afgeworpen balletje zorgde er echter voor, dat hij uiteindelijk vierde werd. Jérôme Voutaz kreeg het publiek op de banken toen hij zijn Freibergers behendig, snel en foutloos door het parcours stuurde. Voor Glenn Geerts staat er veel op het spel in Leipzig. De Belg moet zondag in de Wereldbekerwedstrijd bovenaan eindigen wil hij in aanmerking komen voor een finaleplaats. Glenn zette daarom nu al alles op alles en liet de snelste tijd noteren, maar tikte twee balletjes van de kegels en moest Voutaz in het klassement voor laten gaan. Alle ogen waren vervolgens gericht op voorlaatste starter Boyd Exell, die alle balletjes liet liggen en ondanks een kleine hapering in de tweede marathonhindernis de tweede tijd neerzette, die uiteindelijk voor de overwinning zou zorgen.

Koos de Ronde kwam vanmiddag door enorme files in Duitsland pas vlak voor de veterinaire keuring aan in Leipzig, maar lootte de laatste startplaats. Met twee geheel nieuwe paarden aan de linkerzijde van zijn vierspan vielen er helaas te veel balletjes en moet De Ronde zondag als eerste van start in de Wereldbekerwedstrijd.

