Leipzig 2018: Voutaz wint, Geerts naar de finale (uitgebreid bericht)

Glenn Geerts

Ijsbrand Chardon liet vandaag in Leipzig zijn wegstreepresultaat noteren. In tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden ontbrak het Chardon’s span aan de benodigde snelheid in het mooie parcours van de Duitse level 4 parcoursbouwer Wolfgang Asendorf: “Het liep vandaag gewoon niet lekker, “ vertelt Chardon. “Mijn span vormde geen eenheid, echt heel jammer. Ik had dit niet verwacht, maar zoiets kan gebeuren. Ik ga de komende tijd de puntjes op de i zetten zodat ik er weer sta voor de finale in Bordeaux.”

Koos de Ronde maakte gebruik van twee paarden uit het vierspan van zijn broer Peter in de hoop harmonie en snelheid te creëren in zijn span aangezien hij wegens blessure een van zijn beste paarden moet missen. De Ronde liep echter tegen diverse foutjes aan en moest genoegen nemen met de zesde plaats: “Ik heb op dit moment gewoon geen span, dus ik moet roeien met de riemen die ik heb. Ik weet nog niet hoe ik het ga oplossen voor de finale.”

Zowel Voutaz als Glenn Geerts en Boyd Exell wisten door te dringen tot de winning round over het verkorte parcours. De resultaten van beide omlopen waarin de drie niets voor elkaar onder deden, werden bij elkaar geteld, wat resulteerde in een fantastische strijd. Aangemoedigd door het enthousiaste publiek zorgden de menners voor een prachtige wedstrijd. Exell verloor kostbare seconden toen hij een poort in de marathonhindernis voorbij reed en er vervolgens een balletje af tikte. Jérôme Voutaz kreeg het publiek op de banken met zijn foutloze rit in een razendsnelle tijd waarmee hij de leiding van Exell over nam.

Voor laatste starter Glenn Geerts was het alles of niets in Leipzig. De Belg moest winnen of tweede worden om een startplaats voor de Wereldbekerfinale af te kunnen dwingen. Nadat hij in de eerste omloop al de snelste tijd neerzette, haalde hij opnieuw alles uit de kast en klokte de beste tijd. Twee afgeworpen balletjes weerhielden hem echter van de eindoverwinning, maar zijn tweede plaats verzekerde hem van het finaleticket. Geerts maakt in Bordeaux op 3 en 4 februari deel uit van het ijzersterke deelnemersveld met IJsbrand Chardon, Koos de Ronde, Bram Chardon, Boyd Exell en Jérôme Voutaz.

Uitslag CAI-W Leipzig 2018:

Jérôme Voutaz (SUI) 278,45 Glenn Geerts (BEL) 286,91 Boyd Exell (AUS) 287,03 Georg von Stein (GER) 149,62 IJsbrand Chardon (NED) 151,42 Koos de Ronde (NED) 170,65 Chester Weber (USA) 173,39

stand na 7 wedstrijden (top 6 is gekwalificeerd voor de finale):

1 Boyd EXELL AUS 30

2 Jérôme VOUTAZ SUI 24

3 IJsbrand CHARDON NED 22

4 Koos DE RONDE NED 20

5 Bram CHARDON NED 18

6 Glenn GEERTS BEL 16

7 Georg VON STEIN GER 15

8 Edouard SIMONET BEL 12

9 Chester WEBER USA 11

10 Benjamin AILLAUD FRA 7