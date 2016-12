Lexington en Samorin officieel in de race voor WEG 2022

“We zijn erg blij dat we twee van zulke sterke kandidaten hebben voor de FEI-wereldruiterspelen”, reageerde FEI-president Ingmar de Vos. “Beide steden beschikken al over de infrastructuur, die nodig is voor zo’n groot evenement.”

De volgende fase in de selectie bestaat uit bezoeken op de locaties, waar de WEG mogelijk gehouden worden. Deze staan op de agenda tussen januari en mei 2017, met een deadline in in juni. Vervolgens zullen de kandidaten in het derde kwartaal een formele presentatie houden voor de FEI Evaluation Commission, waarna in november de definitieve beslissing genomen wordt.