Lezing Internationaal 4* Jurylid Anne Marie Turbé

De bijeenkomst begint om 19:30 uur en omvat een reeks onderwerpen, waarbij de nadruk ligt op de dressuur op internationaal niveau en met name waar de juryleden op letten. De dressuurproeven worden onderdeel voor onderdeel besproken en er is tijd gereserveerd om aansluitend vragen te stellen. De lezing wordt in het Engels gegeven en er wordt naar het Nederlands vertaald indien nodig.

Het belooft een interessante en informatieve avond te worden waarbij de deelnemers nuttig huiswerk kunnen opdoen voor de wintermaanden!

De lezing is voor alle geïnteresseerde menners, juryleden en officials en de kosten bedragen € 30,- per persoon. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar, graag zo spoedig mogelijk per e-mail opgeven: kelly@houtappels.com