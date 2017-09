Lipica: Geweldige Marathon van Stan van Eijk en Geert Dijkhof, Nederlands team raakt achterop

Op het geaccidenteerde terrein rond het stoeterijcomplex van Lipica had de wk-parcoursbouwer Gabor Fintha de acht hindernissen selectief opgebouwd. Daardoor kwamen er nog heel wat verschuivingen in het klassement, voordat het vaardigheidsparcours morgen de beslissing moet brengen.

De Sloveen Miha Tavcar, die het terrein in Lipica als zijn vestzakje kent, kon het best uit de voeten in de zware en lange hindernissen. Slechts een paar tienden van een punt daarachter gaf de Nederlandse teamrijder Stand van Eijk zijn visitekaartje af. Met deze top-marathon maakte hij in het klassement een sprong van de 26e op de 9e plaats. De uitgelezen vaardigheidsspecialist zou zich morgen nog in de buurt van een medaille kunnen rijden.

Ook de individueel startende Geert Dijkhof deed met zijn vierde plaats in de marthon heel goede zaken; hij klom van plaats 62 in de dressuur op naar de 21e positie. Ook Antonie ter Harmsel wist door een goede marathon te stijgen in het klassement. De beide overige Nederlandse teammenners waren minder fortuinlijk. Tom Engbers, gisteren de beste Nederlander in de dressuur, moest na een voortvarend begin in de marathon de strijd staken omdat bij een van zijn paarden aan de flank een klein bloedend wondje ontdekt werd. Dat wierp Nederland ver terug in het landenklassement, te meer daar Tristan Verheijen bij het uitrijden van een van de hindernissen van zijn voertuig viel, hetgeen tijd en strafpunten kostte.

De Hongaar Martin Hölle wist na een derde plaats in de marathon zijn voorsprong op de naaste concurrentie tot meer dan 11 punten uit te breiden en lijkt de wereldtitel voor het grijpen te hebben. Achter hem zal nog hevig worden gevochten om zilver en brons, waarbij Jozsef Dibak uit Italië en de Zwitser Beat Schenk er het best voorstaan. In het landenklassement leidt Hongarije met zes punten voor Duitsland, ruim daarachter zullen Frankrijk en Zwitserland het team-brons gaan uitvechten.

Morgen zal in de kegels de bloedstollende finale plaatsvinden in het prachtige hoofstadion van Lipica.