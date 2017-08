Lipica: Oranjeteam bekend

Tom Engbers

De Nederlandse afvaardiging bestaat uit:

* Geert Dijkhof (Klarenbeek)

* Stan van Eijk (Schinveld)

* Tom Engbers (Vasse)

* Antonie ter Harmsel (Rijssen)

* Tristan Verheijen (Weert)

Bondscoach: Harry de Ruijter (Kessel)

Teamveterinair: Albert van Unen (Vinkega)

De Ruijter gaat op stap met vooral jonge menners. Voor Stan van Eijk en Geert Dijkhof wordt het hun eerste wereldkampioenschap. Ter Harmsel en Verheijen waren er in 2015 al bij. Tom Engbers is terug van weggeweest nadat hij op het WK in Conty in 2011 lid was van het Nederlands team dat goud won en daarnaast ook individueel brons mee naar huis mocht nemen. In 2013 nam Tom op individuele titel deel aan het WK.

Stan van Eijk, Tom Engbers en Tristan Verheijen zijn aangewezen voor het team. Nederlands kampioen Antonie Ter Harmsel en Geert Dijkhof komen individueel aan de start waarbij Ter Harmsel als eerste teamreserve is aangewezen.

