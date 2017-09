Lipica: Tweespanmenners voorlopig achtste

Geen van de menners die vandaag in de piste kwam slaagde er in om de prachtige proef van de door Team Riant getrainde Martin Hölle van donderdag te verbeteren waardoor de 20-jarige student de dressuur op zijn naam kon schrijven. Beat Schenk hield eveneens zijn tweede plaats vast. Het beste Duitse resultaat werd neergezet door de winnaar van Windsor en Valkenswaard Lars Schwitte.

Met zijn 11e plaats is Tom Engbers de beste Nederlander in de dressuur. Stan van Eijk reed zijn span vandaag naar de 26ste positie, Tristan Verheijen werd 37ste. Individuele deelnemers Antonie ter Harmsel werd 46ste, Geert Dijkhof eindigde op de 62ste plaats in het 81 deelnemers tellende veld.

De Hongaar Zoltán Lázár, lid van het Hongaarse team, werd vandaag geëlimineerd aangezien zijn vliegennetjes vastgebonden waren aan de neusriem en dit reglementair niet is toegestaan.

