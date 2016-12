Londen Olympia: Exell wint, De Ronde pakt de punten (uitgebreid bericht)

In de tweede manche waarin de Nederlandse level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs de twee marathonhindernissen had ingekort, kwamen de top drie menners uit de eerste manche met een schone lei aan de start. Dobrovitz vergiste zich in de eerste marathonhindernis en moest een balletje incasseren. Toen was het de beurt aan Koos de Ronde, die vlijmscherp door het parcours reed. Helaas rolde er in de tweede hindernis een pechballetje: “Ik wist dat Dobrovitz een fout had gemaakt en ik wilde de druk op Boyd opvoeren, dus ik dacht ik ga er voor! Het was jammer van het balletje, maar ik ben wel heel blij met de 10 Wereldbekerpunten.” De Ronde staat na zijn overwinning in Boedapest op de derde plaats in de tussenstand. De Ronde is bezig om nieuwe paarden ervaring op te laten doen om zijn span op termijn te vernieuwen. Tijdens de eerste wedstrijd in Olympia die niet meetelde voor de Wereldbeker maakte hij gebruik van een nieuw achterpaard: “Het is me hier wel duidelijk geworden, dat het heel lastig is om nieuwe paarden ervaring op te laten doen op dit hoge niveau. Met name deze arena is heel indrukwekkend voor de paarden met het publiek zo dicht op de piste. Ik ben heel happy met mijn huidige span, ik ga er van uit, dat ik deze ook voor de finale ga gebruiken, maar ondertussen wil ik wel af en toe nieuwe paarden inzetten.”

Boyd Exell had in de tweede omloop een nog kortere route uitgedacht waardoor hij twee seconden van Koos’ tijd afsnoepte. Exell bleef tot en met de laatste poort foutloos en schreef onder toeziend oog van het uitzinnige publiek voor de derde keer deze prachtige wedstrijd op zijn naam.

De Duitser Georg von Stein werd vierde, voor Dobrovitz jr, tweede wild card rijder Daniel Naprous uit Groot Brittannië en Theo Timmerman, die in de eerste marathonhindernis kostbare seconden verloor: “Dit is gewoon een kwestie van afstemming en ervaring,” licht Timmerman toe. “We moeten niet vergeten dat dit voor de voorpaarden pas de tweede Wereldbekerwedstrijd is, ze moeten gewoon meer kilometers maken en ervaring opdoen, maar ik weet zeker dat het goed komt.”

De zesde Wereldbekerwedstrijd wordt gehouden in Mechelen, België, op 30 december. Hier komen zowel Koos de Ronde (met wild card) als IJsbrand Chardon (Den Hoorn) en Theo Timmerman aan de start.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.

Koos de Ronde

Uitslagen

Uitslag Wereldbekerwedstrijd vierspannen Londen Olympia 17 december 2016:

Boyd Exell (AUS) 87,34 Koos de Ronde (NED) 94,15 József Dobrovitz (HUN) 101,11 Georg von Stein (GER) 106,04 József Dobrovitz jr. (HUN) 114,06 Daniel Naprous (GBR) 116,42 Theo Timmerman (NED) 122,24

Stand Wereldbeker na 5 van de 8 wedstrijden:

1 Boyd EXELL AUS 27

2 Jozsef DOBROVITZ HUN 21

3 Koos DE RONDE NED 20

4 Jozsef DOBROVITZ jr. HUN 13

5 Georg VON STEIN GER 12

6 IJsbrand CHARDON NED 10

7 Edouard SIMONET BEL 8

8 Theo TIMMERMAN NED 7

Rainer DUEN GER 7

10 Jérôme VOUTAZ SUI 5