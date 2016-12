Londen Olympia: Flitsende start voor Koos de Ronde

Koos de Ronde

De vele toeschouwers in de prachtige hal van Olympia konden vandaag genieten van spannende sport in het parcours van de Nederlander Johan Jacobs, waarin de deelnemers een keer aan de start kwamen. Nadat thuisrijder Daniel Naprous opnieuw een prima manche had neergezet, waren alle ogen gericht op favoriet Boyd Exell, die evenals Naprous met een wild card start. De zesvoudig Wereldbekerkampioen zette weliswaar de snelste tijd van de dag neer, maar tikte twee balletjes van de kegels. József Dobrovitz dook net onder Exell’s score en pakte hiermee de leiding over, totdat De Ronde de piste betrad. Koos profiteerde van het voordeel als laatste starter de ring in te gaan: “Ik had de andere rijders gezien en ik wist dus wat ik moest doen,” vertelt hij tevreden. “Ik had me voorgenomen om buitenom te gaan naar de laatste hindernis en dit pakte goed uit. Ondanks dat ik een balletje had was ik toch nog sneller dan Dobrovitz.” De Ronde maakte vandaag gebruik van zijn ervaren vierspan: “Ik heb gisteren en nieuw achterpaard uitgeprobeerd en dat ging heel goed, maar voor de Wereldbekerwedstrijden gebruik ik toch Celina, zij heeft veel meer ervaring. Dit span loopt heel makkelijk en ik ga morgen in dezelfde opstelling rijden.” Koos de Ronde mag morgen wederom als laatste van start, wat opnieuw voordeel kan opleveren.

Theo Timmerman tikte drie balletjes van de kegels, maar gaat er van uit, dat hij zich morgen in de Wereldbekerwedstrijd sterk verbetert: “Mijn span is top, daar is niks van te zeggen. Ze lopen heel goed samen. Ik had iets te veel druk op mijn rechtervoorpaard waardoor ik minder kon wenden, dus ik weet waar ik aan moet werken morgen!”

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het audio interview met Koos de Ronde.

Klik hier voor het fotoalbum.