Londen Olympia: IJsbrand Chardon in pole position voor Wereldbeker

Chardon had als voordeel dat hij de laatste startplaats had geloot waardoor hij zich kon richten op de tijd van Boyd Exell die als wild card rijder de wedstrijd had geopend: “Na hindernis 4 lag ik twee seconden voor op Boyd, dus toen dacht ik ‘nu ga ik doorrijden’,” aldus een blije Chardon. “In de tweede hindernis had ik een kleine hapering, maar deze kon ik super corrigeren. Mijn tijd was heel goed en ik denk niet dat ik daar morgen veel aan kan verbeteren, daarvoor heeft mijn nieuwe voorpaard nog iets te weinig ervaring. Morgen is een nieuwe wedstrijd waarbij ik allereerst ga proberen bij de beste drie voor de Winning Round te komen. We beginnen weer met een schone lei, dus dan weet ik wat ik moet doen om voor de winst te kunnen gaan.”

De Nederlandse level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs had wederom een mooi en uitdagend parcours ontworpen voor de zeven deelnemers die vandaag slechts één omloop reden. Na zijn uitstekende rit op de openingsdag wist Glenn Geerts vandaag zijn span opnieuw snel door het parcours te sturen en kwam met slechts één afgeworpen balletje over de finish waarmee hij als derde eindigde. Menner van het Jaar Benjamin Aillaud had zijn span Arabo Friezen vandaag eveneens vloeiend aan het lopen en behaalde met zijn foutloze rit de vierde plaats.

Koos de Ronde moest helaas twee balletjes incasseren en eindigde voor de Britse wild card rijder Daniel Naprous en de Amerikaan Chester Weber. Weber reed in de tweede hindernis een element omver en liep hierdoor de nodige strafseconden op.

Zaterdagavond om 19.30 uur Nederlandse tijd wordt de Wereldbekerwedstrijd verreden over hetzelfde parcours als vandaag.

Klik hier voor de uitslagen.