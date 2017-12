Londen Olympia: IJsbrand Chardon wint Wereldbeker

Nadat Glenn Geerts alles uit de kast haalde en de te kloppen tijd had neergezet in de Winning Round over hetzelfde parcours van level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs (Bergeijk), was het de beurt aan Chardon. De viervoudig Wereldkampioen wist maar liefst vijf seconden sneller te finishen (128,22) als zijn eigen tijd in de eerste manche en legde hiermee de druk op Exell’s schouders. Boyd Exell had in de eerste omloop echter een toptijd neer gezet van 125,23 seconden en wist dus dat alles nog mogelijk was aangezien er met een schone lei werd gestart. Maar de regerend Wereldbekerkampioen maakte in het eerste deel van het parcours foutjes en miste bovendien de finishlijn wat resulteerde in extra tijd en strafseconden voor afgeworpen balletjes. Exell eindigde als derde, maar aangezien hij met een wild card startte, gaan de punten voor de derde plaats naar Koos de Ronde.

Chardon was uiteraard dolgelukkig met zijn derde zege na 2013 en 2015. In 2011 won Chardon overigens ook de try-out wedstrijd in Londen. “Mijn doel was om bij de beste drie te eindigen in de eerste omloop en dat lukte. Mijn paarden stonden iets minder goed in de hand dan op vrijdag, de eenheid ontbrak hier en daar even. Dat is het gebrek aan ervaring van mijn nieuwe voorpaarden. In de tweede omloop heb ik vol gas gegeven en de tijd die ik neerzette was echt de max, harder ging het niet. Ik ga de komende twee maanden richting de finale in Bordeaux goed gebruiken om dit span nog meer ervaring en snelheid te geven.”

Chardon plaatste een kanttekening over het feit dat Exell hem naar zijn mening bij het inrijden van de piste in de weg reed.

Uitslag Wereldbekerwedstrijd vierspannen Londen Olympia:

IJsbrand Chardon (NED) 128,22 Glenn Geerts (BEL) 137,94 Boyd Exell (AUS) 160,88 Koos de Ronde (NED) 137,76 Benjamin Aillaud (FRA) 148,40 Chester Weber (USA) 151,30 Daniel Naprous (GBR) 164,15

Stand na 5 van de 7 wedstrijden

1 Boyd EXELL AUS 30

2 IJsbrand CHARDON NED 22

3 Koos DE RONDE NED 15

4 Edouard SIMONET BEL 12

4 Georg VON STEIN GER 12

6 Chester WEBER USA 11

7 Glenn GEERTS BEL 9

8 Bram CHARDON NED 8

9 Jérôme VOUTAZ SUI 7

9 Benjamin AILLAUD FRA 7