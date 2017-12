Londen Olympia: Koos de Ronde derde in Extreme Driving

Koos de Ronde

Alle zeven menners kwamen vandaag voor het eerst in actie in de sfeervolle piste in Londen, waar de Extreme Driving rubriek een uitstekende opwarmer vormt voor het ‘echte werk’. IJsbrand Chardon verloor kostbare seconden in een van de marathonhindernissen toen hij een poort miste, maar er had een plek in de top drie ingezeten indien hij er geen balletje had afgetikt.

Koos de Ronde zette als eerste starter in het verkorte parcours van level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs een zeer snelle tijd neer, maar moest een balletje incasseren. Glenn Geerts had na zijn tegenvallende prestatie in Stockholm twee weken geleden flink geoefend en dat wierp zijn vruchten af. De aanstaande vader maakte eveneens een foutje, maar was een fractie van een seconde sneller dan Koos en nam de leiding in het klassement. Laatste starter Boyd Exell liet met een nieuw linkervoorpaard opnieuw een foutloze omloop noteren en was ondanks het feit dat hij in een van de marathonhindernissen een poort twee maal nam, ruim twee seconden sneller dan Geerts waarmee hij deze rubriek verdiend won.

De vijfde plaats werd opgeëist door Benjamin Aillaud, voor Chester Weber die eveneens een nieuw voorpaard had ingespannen. Wild card deelnemer Daniel Naprous moest genoegen nemen met de zevende plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Klik hier voor het fotoalbum.