Loper uit voor Lord

Lord kwam zo’n 20 jaar geleden op stal bij Dennis en Jolanda Peters, vlak voor hun trouwen, en maakt sindsdien niet alleen deel uit van hun manegebedrijf, maar ook van hun gezin: “Als hij trap kon lopen, lag hij bij ons op de slaapkamer,” zo vertelt Dennis. Lord liep in het vierspan van Dennis in de wedstrijdsport, maar werd ook regelmatig uitgeleend aan collega-vierspanmenner Mark Weusthof die hem in zijn vierspan gebruikte voor clinics en indoor wedstrijden. Lord droeg zelfs zijn steentje bij aan de overwinning van Weusthof tijdens de Wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam in 2006. Naast vierspanpaard liep Lord ook regelmatig in het enkel-en tweespan, onder het zadel in de manegelessen waar hij een groot aantal kinderen een heerlijke les bezorgde en werd hij ingezet voor springen en dressuur. Een van ’s werelds beste ruiters Jeroen Dubbeldam was Lord’s begeleider voor het TV Oost programma Toppers te Paard.

“Lord is nu met semi-pensioen. Hij heeft een vaste verzorgster die lekker met hem buitenritten maakt. Af en toe wordt hij nog ingezet en zo blijft hij ook fit. Lord is ook gewoon een heel mooi paard en na alles wat hij voor ons heeft gedaan verdient hij het om in het zonnetje gezet te worden,” besluit Peters.

Op zaterdag 11 maart om 16.00 uur is het zo ver, dan krijgt Lord voor de 100ste keer nieuwe ijzers. Iedereen die iets met Lord heeft of zelf leuke tijden met Lord heeft beleefd is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Er is voor iedereen een drankje en een hapje in de kantine van Manege Het Twentsche Veld in Lonneker (Enschede).