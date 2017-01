Lou Willemse snelste van de dag in Ouddorp

De minimarathon, met vijftig aanspanningen die aan start kwamen, werd aan elkaar gepraat door Ada Steketee en werd mede mogelijk gemaakt door de hulp van veel enthousiaste vrijwilligers en een aantal sponsoren.

De wedstrijd was onderverdeeld in een jeugdrubriek, hobbyrubriek en diverse wedstrijdrubrieken. In de jeugdrubriek werd gestreden door vijf combinaties, variërend van enkelspan paard tot vierspan pony, die gewonnen werd door Sem Philips met een vierspan pony’s! De snelste combinatie van de dag was Lou Willemse bij de rubriek enkelspan paard; hij won de wedstrijd met 82,63 seconden.

De volgende minimarathon van Menvereniging Vier in Een is op zaterdag 18 maart.

