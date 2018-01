Luxe appartementen, ruime kavels en paardenaccommodatie op Landgoed Riant

Mieke van Tergouw van Riant Equestrian Centre reed Martijn Baks en Gosse Douwsma van Van Wijnen naar de nieuwbouwlocatie

Geheel in stijl werden alle betrokkenen per koets van de Bruggelerweg naar de nieuwbouwlocatie gebracht. Op de zachtste dag van januari werkten de weersomstandigheden mee en op zo’n bijzonder moment mogen bij Riant de paarden niet ontbreken.

Mieke van Tergouw, haar zus Marian Greveling-van Tergouw en de overige familieleden zijn blij dat het plan, dat mede door de crisis stil kwam te liggen, nu tot uitvoering gaat komen. ‘Riant staat voor kwaliteit. Daarom zijn we trots dat een partij als Van Wijnen projectontwikkeling, die ook staat voor kwaliteit, er met ons een succes van wil maken’, zegt Mieke van Tergouw. ‘Bovendien zijn zij thuis in de hippische wereld en ze beschikken over heel veel kennis op het gebied van bouw en ontwikkeling. Dit bijzondere project willen we met de gemeente Apeldoorn wereldwijd op de kaart zetten. Apeldoorn heeft als mooie groene stad veel affiniteit met de paardensport en het is een unieke plek middenin het prachtige Veluws landschap’.

Ook Van Wijnen heeft de volste vertrouwen in het slagen van dit plan. Martijn Bax, projectontwikkelaar Van Wijnen: ‘Vanaf het eerste contactmoment was er een klik en een duidelijke visie voor deze schitterende locatie in Beekbergen.’ Van Wijnen zal samen met de Tergouw-Riant Groep de gebiedsontwikkeling verder inkleuren om het plan nieuw leven in te blazen. Op dit moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt en de verkoop van de kavels en de appartementen start binnenkort.

www.riantstables.com