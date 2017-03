Maak kans op toegangskaarten voor Horse Event tijdens Rondje Instructie Mennen

Van 8 tot en met 10 september staat het KNHS-centrum in Ermelo geheel in het teken van Horse Event, hét educatieve paardenevenement. Ook de mensport komt uitgebreid aan bod met onder andere de minimarathon voor de jeugdmenners en diverse clinics.

Wil jij hier bij zijn? Tijdens het educatieve Rondje Instructie op 23 maart krijgen alle bezoekers bij binnenkomst een lootje (kosteloos) en tijdens de avond worden er twee winnaars getrokken.

Programma:

19.30 – 20.10 uur: rijpaard aan de lange lijnen & menpaard onder het zadel

20.10 – 20.45 uur: enkelspan paard & enkelspan pony

20.45 – 21.15 uur: enkelspan paard (menpaard uit 1e blok) & rijpaard onder het zadel

21.15 – 21.45 uur: pauze

21.45 – 22.30 uur: tweespan

Tijdens de clinic is ruimte in het programma voor het stellen van vragen vanuit het publiek, Gerard en Johan gaan graag het gesprek aan met de toeschouwers!

Het KNHS Rondje Instructie wordt gehouden op 23 maart 2017 in de Amaliahal van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.Instructeurs die de avond bijwonen kunnen 40 theoriepunten verdienen. De entree is € 15,- per persoon. De kaarten kunnen besteld worden via internet. Vragen kun je mailen naar: accommodaties@knhs.nl

Meer informatie over Horse Event vind je op www.horse-event.nl