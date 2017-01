Maak met De Lemerij kans op tribunekaarten voor Driving De Achterhoek

In 2016 was het publiek in grote getale aanwezig en de tribunes zaten afgeladen vol. Wil jij komende editie optimaal kunnen genieten van spectaculaire mensport? Stuur dan voor 12 december een mail naar info@hoefnet.nl en leg uit waarom jij 2 tribunekaarten wilt winnen voor Driving De Achterhoek 2017. Deze tribunekaarten worden aangeboden door De Lemerij, alles voor de mensport en toebehoren en hoofdsponsor van Driving De Achterhoek.

De winnaars krijgen persoonlijk bericht.