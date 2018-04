Marina Werkman Gouden Groom 2018

Wat maakt Marina tot Gouden Groom 2018?

Het begint met het afstemmen haar werkschema op de seizoenkalender. Ondanks haar drukke baan weet zij toch altijd tijd vrij te maken om haar vader te begeleiden, ook bij meerdaagse samengestelde wedstrijden. Thuis in de training geeft ze haar vader soms een aanwijzing of neemt zelf de leidsels in handen, zodat ze het juiste gevoel krijgt bij hoe de paarden gaan.

Ze is niet alleen groom op wedstrijden, maar gaat ook mee op trainings- en buitenritten. De voorbereiding op de wedstrijden zoals de paarden wassen, poetsen en invlechten komt voor haar rekening. Dit geldt ook voor het verzorgen van de paarden na de wedstrijden.

Bij het gezamenlijk verkennen van de marathons overlegt ze met haar vader, hoe de hindernissen en het parcours het beste gereden kunnen worden. Marina heeft daarbij een goed oog voor de verschillende mogelijkheden. Ze houdt Ito scherp in de voorbereiding en heeft de hindernissen altijd goed in haar hoofd zitten. In al die jaren heeft zij zich slechts één keer vergist, dat is natuurlijk geweldig!

Tijdens de dressuurproeven leest zij, zowel op samengestelde als bij twee-onderdelen-wedstrijden. Er is vast nog veel meer over Marina te vertellen, maar volgens Ito had hij nooit kunnen bereiken, wat hij inmiddels met zijn zesde span paarden in al die jaren heeft gepresteerd. Waaronder de nodige regionale, maar ook nationale titels in het samengesteld mennen en in de dressuur. Vader en dochter daar komt niemand tussen, zo mooi!

Een super GOUDEN GROOM die deze titel zondermeer verdient!

Bron: MenSport