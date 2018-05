Mark Weusthof kandidaat voor rijdersvertegenwoordiger in FEI Driving Committee

Mark Weusthof

De andere kandidaten zijn de Amerikaanse vierspanrijders James Fairclough en Chester Weber, de Duitse vierspanmenster Mareike Harm, de Hongaarse menner Vilmos Jámbor, de Luxemburgse enkelspanrijder Franz Schiltz en de Britse enkelspan ponymenster Rosanna Walters-Symons.

De online stemming start op 29 juli en loopt tot en met 23 september. Om te mogen stemmen moet je ten tijde van het stemmen minimaal 18 jaar zijn en ten minste aan een van de twee laatste Wereldkampioenschappen mennen hebben deelgenomen.

Als rijdersvertegenwoordiger maak je deel uit van de FEI Driving Committee, waar je kunt meepraten over alles wat zich in de internationale menwereld afspeelt. Op dit moment maken ook Boyd Exell (AUS), Joaquin Medina (ESP), Anne Marie Turbé (FRA) en Richard Papens (BEL) deel uit van deze commissie, die onder voorzitterschap staat van de Hongaar Károly Fugli.

De Athlete Representative is tegelijkertijd lid van de FEI Athletes Committee die gevormd wordt door vertegenwoordigers van alle FEI disciplines.

