Martin Zaadnoordijk overleden

Martin startte in 1999 in de klasse 4 met zijn tweespan paarden. Een jaar later besloot hij de overstap te maken naar de vierspannen. Sinds die tijd was Martin een trouwe deelnemer op een groot aantal nationale wedstrijden zoals Tilburg, Deurne, Horst, Zelhem en Exloo. Twee keer nam hij deel aan de internationale menwedstrijd in Beekbergen. Af en toe maakte hij een uitstapje naar de tweespannen, maar de meeste wedstrijden startte hij met zijn vierspan. In Deurne 2014 reed hij zijn laatste wedstrijd op klasse 4 niveau.

Wij wensen zijn dierbaren enorm veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Redactie & medewerkers Hoefnet.

