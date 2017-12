Mechelen: Bram Chardon magnifiek in Wereldbeker (uitgebreid bericht)

Bram Chardon volgt zijn vader IJsbrand op die in 2016 de Wereldbeker won in Mechelen

Na een sterke eerste omloop waarin Bram ook al de snelste tijd wist neer te zetten, hield hij onder de druk van Voutaz het hoofd koel in de winning round en eiste met een prachtige rit de overwinning voor zich op: “In de tweede omloop reed ik meer op safe omdat zowel Koos als Voutaz foutjes hadden. Mijn paarden liepen heel goed, ik ben ook heel blij dat ik met mijn eigen paarden heb gereden. Ik had een paard van mijn vader mee kunnen nemen, maar dat heb ik bewust niet gedaan zodat ik de continuïteit in mijn span houd. Het span was heel aanvallend en niet moe, echt super. Mijn doel was de winning round te halen, het was zeker niet mijn tactiek om te winnen, maar uiteraard heel gaaf! Nu ben ik niet meer afhankelijk van wat andere rijders gaan doen in Leipzig, mijn finaleplaats is zeker.”

Koos de Ronde haalde als eerste starter in de winning round alles uit de kast, maar kon niet voldoende tempo uit zijn span halen en werd vandaag derde. Koos staat met nog één wedstrijd te gaan op de derde plaats in het Wereldbekerklassement en is evenals Ijsbrand Chardon en Boyd Exell ook zeker van een startplaats in de finale in Bordeaux op 3 en 4 februari: “Ik ben happy met mijn derde plaats, dit was het maximaal haalbare van mijn huidige span. In de hindernissen verlies ik te veel snelheid, maar op de lange stukken zijn ze heel snel. Ik ga proberen voor de finale nog iets te veranderen aan mijn span om mijn kansen te vergoten,” aldus Koos de Ronde.

Internationaal level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman (Meterik) had voor de acht deelnemers een technisch parcours uitgezet met twee marathonhindernissen, een brug en een speedbox. Publieksfavoriet en wild card rijder Glenn Geerts uit België hield in de eerste omloop als enige de lei schoon, maar miste net de snelheid om tot de top drie door te dringen en eindigde op de vierde plaats, voor Georg von Stein die zijn goede voorpaard moest missen nadat deze niet door de keuring was gekomen. Tweede wild card deelnemer Edouard Simonet moest twee balletjes incasseren en werd zesde. Benjamin Aillaud reed in Mechelen zijn vierde en laatste wedstrijd voor punten en werd zevende, voor derde wild card rijder Chester Weber die na zijn goede prestatie op de eerste dag vandaag te veel foutjes liet noteren om een hoge klassering te kunnen behalen.

