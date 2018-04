MECTwelve, dé specialist in teamkleding

MECTwelve is gespecialiseerd in luxe confectiekleding voor teamsporten, waaronder de mensport. Behalve de vrijwilligers van Valkenswaard heeft MECTwelve ook het team van meervoudig wereldkampioen Boyd Exell en de Belgische vierspanrijder Edouard Simonet, die met de Arabofriezen van Jelle’s Home rijdt, voorzien van teamkleding.

“Eén van de sterke kanten van MECTwelve is dat wij ons best doen om het team een unieke uitstraling te geven door gebruik van kwaliteitsmaterialen, mooie en unieke kleuren, borduringen en bedrukken van logo’s. Wij steken veel tijd en aandacht in de eerste gesprekken met de klant om de kleding samen te stellen. Daarna streven wij naar een korte levertijd,” aldus Esther Groenen.

