In Memoriam Marcellino Koenders

Marcellino Koenders

Als jonge Amsterdammer uit een familie van verhuizers was Mars al vroeg een aanpakker. Maar alleen verhuizen vond hij te weinig uitdaging.

Het omgaan met paarden en koetsen kreeg hij van huis mee, dus zag hij wel wat in een opleiding die hem in die richting kon brengen.

Na de middelbare school ging hij naar de Hout en Meubilering Vakschool, gevestigd in de Laurierstraat, midden in de Jordaan.

Hij was een goede leerling en doorliep de opleiding vlot. Voor het rijtuigbouwen en wagens maken kon hij stage lopen bij de vermaarde rijtuigbouwer J. Peet in Meerkerk, een autoriteit op dit gebied. Het houtsnijwerk dat in de reclame van Grolsch, “Vakmanschap is Meesterwerk” in beeld kwam, had hij als stagiaire gemaakt. Daar was hij erg trots op!

Na een stage bij een andere bouwer startte hij zijn eigen bedrijf in Voorthuizen. Hij bouwde al vroeg een eigen model marathonwagen, maar legde zich vooral toe op de restauratie van antieke rijtuigen, stofferen, schilderen en biezen. Met hetzelfde gemak laste hij en zette hij bladveren op of maakte schadegevallen weer perfect in orde.

In dezelfde tijd was hij actief deelnemer in de tweespanrubriek op de samengestelde menwedstrijden. Ook was hij de vaste man achter zijn vader bij het rijden van een vierspan met de postkoets of driespan met de tapissiere, de gigantische verhuiskoets uit de oude tijd.

Hij werd opleider en had stagiaires die bij hem het vak konden leren en die van tijd tot tijd met Amsterdamse humor werden gecorrigeerd.

Mars wordt enorm gemist, als wagenmaker, jurylid, paardenman, familieman, echtgenoot en vader, maar ook omdat hij zo’n uniek mens en trouwe vriend was.

Klik hier voor de rouwkaart

Eyk Backer