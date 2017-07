Men-driedaagse in Etten-Leur

De ritten zijn per dag 30 tot 35 kilometer. Het is geen wedstrijd maar drie gezelligheidsritten, waar haastige spoed niet van toepassing is.

Het inschrijfgeld voor de menner bedraagt € 15,- voor drie dagen en € 10,- voor één of twee dagen. Voor extra personen die op de koets meerijden wordt € 5,- per persoon gerekend.

Het evenement is toegankelijk voor alle aanspanningen met een recreatie- /marathonwagen of kleine huifkar. Paarden en pony’s onder het zadel zijn ook welkom.

De start is dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur, aankomst uiterlijk 18.00 uur.

Onderweg wordt voor de inwendige mens gezorgd!

Aanmelden kan via: recreatiemenners@gmail.com

Klik hier voor de facebookpagina