Mendurance in Etten-Leur

Mendurance is de aangespannen variant van endurance, een wedstrijd waarin de snelheid en het uithoudingsvermogen van een aanspanning over langere afstand wordt beproefd. Deze wedstrijden testen de kennis en kunde van de menner om zijn aanspanning zo snel mogelijk over een gemarkeerde route door verschillende terreinen te rijden waarbij de aanwezige veterinair controleert of het paard of pony ‘fit to continue’ is.

De rit wordt “op tijd” gereden met een minimum en maximum snelheid. De route is gemarkeerd met witte, rode en gele linten.

Voor de impulsrubriek is geen startpas nodig, alleen een lidmaatschap van de KNHS (een geldig koetsiersbewijs of lid van een bij de KNHS aangesloten vereniging of een individueel lidmaatschap). Vanaf de klasse 1 is een startpas nodig.

De klasse 1 en impulsrubriek rijden een afstand van 29,250 kilometer; klasse 2 rijdt 48.650 kilometer.

Klik hier voor meer informatie