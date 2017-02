Meninstructeurs vangen tekort KNHS instructieweken op

Nadat de KNHS het besluit had genomen om de jaarlijkse instructieweken te beperken tot één menweek, ontstond er op Facebook een flinke discussie over de redenen van de krimp in het aantal beschikbare plaatsen. Klik hier voor het eerder verschenen artikel.

Enkele gerenommeerde men-instructeurs, waaronder twee vaste instructeurs van de KNHS – menweek, nemen daarom de handschoen op door de menners tegemoet te komen met een eigen menkamp.

In het noorden van het land organiseren Paul Versluis en Ito Werkman een instructiekamp in samenwerking met PMO in een buitengebied van Steenwijk.

Wito Mink van Stal Hulkesteijn gaat in het midden van het land, in het Flevolandse Zeewolde een instructiekamp organiseren en Berry van den Bosch voorziet met VDB Stables in het Brabantse Someren in de behoefte van de menners.

Voor meer informatie over de menkampen, zie de Facebookpagina’s van de organiserende instructeurs.

