Menners sluiten Hippiade 2017 feestelijk af

In 2 ringen werd er gestreden om de titels in de vaardigheid en in 10 ringen gingen de deelnemers van start in de dressuur. Helaas trok de middag voor de Hippiade een enorme hoosbui over Nijkerkerveen en was het terrein niet optimaal. Met enorme inspanning van iedereen werd het toch een mooie wedstrijddag en konden vele lachende kampioenen hun medailles in ontvangst nemen.

Pony´s

Bij de enkelspan pony´s dressuur in de klasse ZZ ging de KNHS titel naar Chantalle Boogaarts met haar pony Ruiten A Leroy. “Het ging hartstikke lekker, het was een moeilijk terrein. Het was nat en moeilijk om een plaatsje te vinden bij het losrijden. De pony had er zin en deed super zijn best. Ik had natuurlijk gehoopt hier goed te scoren, maar je moet het altijd afwachten. Vorig jaar heb ik hem helemaal niet gestart en de twee jaar daarvoor waren we kampioen. Dit was voor mij een mooie afscheidswedstrijd. Ik wil me meer gaan richten op de marathon en daar is deze pony minder geschikt voor. Daarom heb ik besloten hem te verkopen en met mijn andere pony´s verder te gaan. ” In de klasse L werd Chantalle Boogaarts reserve kampioene.

In de klasse ZZ vaardigheid, de zwaarste klasse voor de pony´s, was Onne Verheul met Kompas Gerwin de kampioen. Ook in de M-klasse reed hij goed mee. Verheul vertelt zichtbaar aangedaan over zijn overwinning. “De pony werd al twee keer eerder kampioen met mijn echtgenote en ik won in 2011 het L-kampioenschap met hem. Afgelopen jaar was voor ons heel zwaar doordat ik behandeld ben aan kanker. Het was een hele mooie dag en ik heb zo hard als ik kon getraind. Dan hier mogen rijden en kampioen worden is echt heel bijzonder. Kompas is niet makkelijk, maar weet echt wanneer het gebeuren moet, hij kan bijna je fouten corrigeren in de vaardigheid.”

Paarden

Jeannette Veldboom is al voor het vierde jaar op rij de kampioene in de klasse ZZ-dressuur bij de paarden. De kampioenen vertelt, “Mijn eerste proef ging heel goed, de tweede iets minder. Het terrein is niet optimaal en de paarden moeten er echt hard aan trekken. We zijn al blij dat we hier kunnen rijden, maar je kunt van de paarden niet hetzelfde verwachten als op een super wedstrijdbaan. Ik heb eerder dit jaar een ongeluk gehad en ben al blij dat ik hier ben. Mijn paard is echt geweldig, ik weet dat hij het kan en hij deed super zijn best.”

In de vaardigheid klasse Z/ZZ kreeg in Henry Bast met Gienirma een waardige kampioen. De zesjarige Gelderse merrie liep in de ochtenduren met zus Erna Bast in de dressuurring en deed er in de middag een schepje bovenop. Kampioen Henri vertelt; “Omdat ik ook in het Z-samengesteld mennen met haar uitkom, moest ik op de districtskampioenschappen in de klasse Z-vaardigheid uitkomen. Dat was voor de eerste keer in die klasse en dan nu hier voor de tweede keer in de Z en kampioen. Ik ben echt super trots op ons paard.”

De Hatro District Cup ging dit jaar naar mendistrict Oost.

