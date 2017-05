MenSport 4 komt eraan!

Verder een interview met Marjolein Waarlé, die als enige vrouwelijke koetsier bij de koninklijke stallen werkt. Maar dat is niet genoeg: al haar vrije tijd is gevuld met mennen. Ze rijdt de grote tuigers van Bud de Gooijer en is bezig een eigen ponyvierspan op te leiden. Een verhaal vol smakelijke anekdotes.

Uiteraard ook weer volop educatie: in de serie over bitten zie je een reeks bijzondere bitten de revue passeren en komt de werking van de kinketting aan bod. De serie over het beleren van een jong menpaard brengt in aflevering 2: ‘Voor het eerst voor de wagen’.

Verder lees je hoe je de mooiste menroutes ontdekt en zelf samenstelt met je smartphone en GPS. Je maakt kennis met MenTalent Sam Gees en voor de sportliefhebbers een foto-impressie van de internationale wedstrijd op de nieuwe locatie in Horst. En dat is nog lang niet alles in dit superdikke nummer: je leest over soorten spieren van het paard en de bijbehorende training, we belichten de Mail Phaeton en laten zien hoe een potstal geurloos kan. Natuurlijk kun je weer wegdromen bij een prachtige fotospread, zie je vermakelijke beelden in Koetserwaals, en vind je een keur aan korte berichten.

MenSport 4 is verkrijgbaar vanaf 1 juni.