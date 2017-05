Menwedstrijd Oirschot heeft nog startplaatsen vrij

De hindernissen op het terrein zijn inmiddels passend verbouwd naar M en Z – niveau.

Op zaterdag wordt de dressuur verreden. Op zondag, Eerste Pinksterdag, de spectaculaire marathon waarna op maandag, dus op Tweede Pinksterdag gestreden wordt in de vaardigheid, met per rubriek een barrage. Aansluitend volgt een aangespannen prijsuitreiking.

Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- per aanspanning.

Een box huren is mogelijk, kosten per box € 70,-.

Het campinggeld bedraagt € 50,- per deelnemer.

De mogelijkheid bestaat ook om uitsluitend in te schrijven voor de marathon op zondag, of alleen voor de dressuur op zaterdag! De kosten hiervoor bedragen € 20,-. Er zijn nog startplaatsen vrij!

