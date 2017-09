Menweekend / minimarathon Etten-Leur op 14 en 15 oktober

Op zaterdag worden de kinderrubriek, trekpaardenrubriek en de rubriek minimarathon onder het zadel verreden; op zondag de minimarathon voor de menners.

De wedstrijd bestaat uit een vaardigheidsparcours met daarin enkele hindernissen. De wedstrijd wordt over twee manches verreden. Er is geen wegtraject.

Tijdens de wedstrijd is het dragen van een veiligheidshelm en bodyprotector verplicht!

Het inschrijfgeld is vastgesteld op € 15,00 exclusief € 5,00 borg voor het startnummer.

Voor deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven