Messen slijpen op menavond Wierden

Met het oog op de eerste wereldbekerwedstrijd in Stuttgart slijpen de topmenners hun messen in Wierden. “Als je thuis blijft, kom je er nooit achter hoe de concurrentie er voor staat”, vertelt organisator Herman ter Harmsel die zelf ook meedoet.

Nieuw is de competitie die samen met Koos de Ronde is opgezet. Wie overall het beste presteert in Wierden en op De Ronde’s wedstrijd die afgelopen weekend plaatsvond in Zwartewaal, mag op een extra geldsom rekenen. Na de wedstrijd voor tweespan paarden en vierspan pony’s met deelname van onder meer regerend Wereldkampioen Michael Bügener, is het om 20.30 uur tijd voor het koningsnummer: de vierspan paarden met menners als IJsbrand Chardon, Chester Weber, Georg von Stein en Jozsef Dobrovitz.

De toegang is €5,00 per persoon.

Tijdschema

17.30 uur-18.30 uur: 4 span pony’s

* Erik Mulder

* Jaap van der Wal

* Johan van Veluw

* Wout van Veluw

* Kenny Kanora (BEL)

* Marijke Hammink

* Michael Bügener (GER)

* Gerco van Tuyl

19.00 uur-20.15 uur: 2 span paard

* Raymond Letteboer

* Patrick Harink

* Geert Dijkhof

* Henk Garrits

* Jorg Zwiers (GER)

* Rens Egberink

* Antonie ter Harmsel

* Tom Engbers

20.30 uur-22.00 uur: 4 span paard

1e groep 2e groep

* Dennis Peters * Chester Weber (USA)

* Edwin van der Graaf * Glenn Geerts (BEL)

* Bram Chardon * Georg von Stein (GER)

* Benjamin Aillaud (FRA) * Jozsef Dobrovitz (HUN)

* Peter de Ronde * IJsbrand Chardon

* Herman ter Harmsel * Koos de Ronde

Klik hier voor meer informatie.