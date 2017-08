Minden: Schitterende marathon-winst voor Jannes Kinds

Schitterend parcours

Vanochtend om 9 uur vertrok het eerste span voor de zware en technisch zeer uitdagende marathonproef in Minden. In de loop der jaren zijn er op het complex van gastheer Christof Weihe een aantal prachtige hindernissen ontstaan, die speciaal gebouwd zijn voor het ponymennen, dus met aanmerkelijk krappere doorgangen dan men doorgaans gewend is. Onder de leiding van WK-parcoursbouwer Jeroen Houterman werden er voorafgaand aan het WK een aantal hindernissen bijgebouwd en gemoderniseerd. Bovendien had Jeroen er voor gezorgd dat er voldoende keuzemogelijkheden beschikbaar waren in de hindernissen, maar dat de marathon selectief genoeg bleef.

Marissa Schuiling

Enkelspannen

Voor het Nederlandse team kwam vandaag als eerste de Nederlands kampioene Annegreet Zaayer in actie. Zij ging vanaf hindernis één vol in de aanval en noteerde goede tijden. Door twee afgeworpen balletjes kwam ze uiteindelijk net niet in de top tien met een score van 105,84. Als tweede moest Marissa Schuiling aan de bak voor het team. Na een wat weifelend begin in hindernis 1 en 2, begon het daarna steeds beter te lopen en kwam ze na een snelste tijd in hindernis 5 met het beste Nederlandse resultaat over de finish in 101,71. De Nederlandse dressuurtopper Tamara Pijl had het vandaag moeilijker. Haar Dex kon in de krappe hindernissen niet zo goed uit de voeten en viel daardoor in het totaalklassement terug naar de 20e plaats.

Individueel deelneemster Arion Vissers kon wel goed meekomen met de top met een score van 101,88 en staat overall op de 11e plaats.

De winst bij de enkelspannen ging vandaag naar Gilles Pirotte uit België, gevolgd door de Oostenrijker Erich Pürstinger en Claire Lefort uit Frankrijk.

In totaalklassement leidt de Duitse menster Marlena Brenner voor Gilles Pirotte en Claire Lefort, waarbij de puntenverschillen miniem zijn, hetgeen spanning ten top belooft voor de vaardigheid morgen.

Karel van Kekem

Tweespannen

Bij de tweespannen kwam Nederland goed voor de dag vandaag. Alle vijf deelnemers stonden in de top 10! Als beste kwam individueel deelnemer Karel van Kekem met een voortreffelijke derde plaats uit de bus met 105,08. Voor het Nederlandse team waren vooral de verwachtingen van Woutera van de Kamp-Roozendaal hoog gespannen. Zij maakte die waar met een score van 105,17, waarmee ze kostbare punten voor het landenklassement goedmaakte. Door een balletje op hindernis 1 liep ze de winst vandaag echter mis. Ook Cas Hendriks gaf met zijn Welsh pony’s alles. Met 107,72 zette hij het tweede teamresultaat voor Nederland neer. Rodinde Rutjens begon als derde teamrijdster erg sterk in de marathon, ze leverde jammer genoeg in het vervolg nogal wat tijd in doordat haar pony’s erg sterk werden en zich niet meer optimaal lieten sturen. Dat probleem kende individueel deelneemster Melanie van de Bunt niet. Na een afwachtend begin in hindernis 1 liep haar marathon, afgezien van een hapering in hindernis 3, zeer vloeiend en dit leverde haar een 9e plaats op.

De individuele Duitse deelnemer Niels Kneifel streek vandaag met de winst bij de tweespannen, gevolgd door de Franse teamrijder Jean Frederic Selle.

Jannes Kinds

Vierspannen

Vanuit Nederlands perspectief was de grootste positieve verrassing de overwinning van individueel deelnemer Jannes Kinds bij de vierspannen. En dat was er een om in te lijsten; in vijf van de acht hindernissen reed hij de snelste tijd en had uiteindelijk ruim vier punten voorsprong op de Duitse marathonspecialist Michael Bügener. Door deze uitzonderlijke prestatie valt Jannes morgen de eer ten deel om als allerlaatste starter in de vaardigheid de spanning naar een hopelijk succesvolle apotheose te voeren.

Marijke Hammink deed het voor het Nederlandse team vandaag heel goed. Afgezien van een extra volte in hindernis 2 stuurde zij haar Welshpony’s fraai door de hindernissen en hield Nederland daarmee op koers voor een medaille. Edith Chardon moest vandaag na haar zege van gisteren in de dressuur wat terrein prijsgeven, maar heeft ook individueel nog zicht op eremetaal.

Morgenochtend gaat de afsluitende vaardigheidsproef van start. Na de middagpauze komen de beste 10 van elke rubriek in de ring om de medailles voor het landenklassement en individueel te verdelen. Aangezien de verschillen in de top miniem zijn, kan er nog van alles gebeuren.

