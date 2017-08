Minden: Zilver voor het Nederlands team en Jan de Boer

Na de zware marathon van gisteren die de nodige verschuivingen teweeg had gebracht, waren de verschillen voor de afsluitende vaardigheid erg klein. Toen om half negen in de ochtend de Belg Sven Tinlot als eerste de ring binnenreed, was de tribune al weer goed gevuld. En de toeschouwers kregen waar voor hun geld. Het duurde een hele tijd voordat de eerste deelnemer bij de enkelspannen het uitdagende parcours van wk-parcoursbouwer Jeroen Houterman foutloos binnen de tijd wist af te leggen. Voor het Nederlands team lukte dat Annegreet Zaayer met een prachtige rit. De tweede teamrijdster Marissa Schuiling liet eveneens alle ballen op de kegels liggen, maar noteerde enkele tijdfouten. Het Duitse team bleef bij de enkelspannen foutloos en de Duitse menster Marlena Brenner pakte met een foutloze rit het goud, voor Cedric Scherrer uit Zwitserland en Katja Helpertz, die zilver resp. brons wonnen.

Bij de tweespannen wisten Cas Hendriks en Rodinde Rutjens voor het team met slechts enkele strafpunten wat van de achterstand op Duitsland af te knabellen, terwijl Woutera van de Kamp-Roozendaal de dupe werd van onenigheid in haar span en weinig meer kon doen dan zien de finish te halen.

Bij de vierspannen telde maar één resultaat voor het landenklassement, en dat werd neergezet door Marijke Hammink, die als enige haar vierspan foutloos binnen de tijd door het parcours wist de sturen. Ook Edith Chardon kwam goed rond met slechts ruim drie strafpunten. Nadat de Duitse teamrijder Michael Bügener als op één na laatste starter slechts enkele tijdfouten had laten noteren, lag de druk bij Jannes Kinds, die na zijn winst in de marathon aan de leiding ging en als laatste de kegels in ging. Na een pechballetje verkrampte het span, waarna er nog meer ballen vielen en Jannes een medaille misliep. In de tussentijd had Jan de Boer als individueel deelnemer voor Nederland een foutloos parcours met selchts 1,75 strafpunten voor tijd afgelegd. Stond hij vóór de vaardigheid nog op de zesde plaats, zag hij de ene na de andere concurrent in de fout gaan en veroverde hij uiteindelijk het zilver.

Het wereldkampioenschap in Minden kenmerkte zich door een voortreffelijke organisatie, die oog had voor de behoeften van de menners en het zeer talrijke publiek en de vriendschappelijke sfeer onder de deelnemers. Naast de vele toeschouwers uit Duitsland was met name de supportersschare uit Nederland indrukwekkend.

