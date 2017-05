Minimarathon Etten-Leur: inschrijven nog mogelijk tot 10 mei!

De wedstrijd is opengesteld voor iedereen en bestaat uit twee manches en een kort wegtraject.

Verkennen is mogelijk op 27 mei tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De breedte van de kegels in de vaardigheid staat voor iedereen op 180 cm.

Veiligheidscap en bodyprotector zijn verplicht.

De inschrijving sluit 10 mei. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro inclusief borg voor het startnummer en kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL06RABO011.48.19.041 t.n.v. Recreatie Menners in Etten-Leur, onder vermelding van naam en Minimarathon 2017.

Inschrijven kan door het inschrijfformulier te mailen naar recreatiemenners@gmail.com