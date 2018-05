Minimarathon PSC de Dijkgraaf op 19 mei

De wedstrijd gaat om 13.00 uur van start en is opengesteld voor de hobbyklasse tot wedstrijdmenners en voor jong en oud. De deelnemers die dit parcours met zo min mogelijk fouten en een snelle tijd afleggen mogen zich de winnaars noemen.

Naast de wedstrijd is het ook Open Dag op de manege en de winkel, waar zowel voor de menner als ruiter prachtige paardensportartikelen te koop zijn met leuke aanbiedingen en flinke kortingen op dekens. De sponsors van Stichting Vierspan Zuid- Holland worden in het zonnetje gezet en Edwin van der Graaf verzorgt om 16.00 uur een mooie presentatie met zijn vierspan paarden.

Kortom een leuke zaterdagmiddag op Manege PSC de Dijkgraaf in Ouddorp, waarbij iedereen van harte welkom is.

Klik hier voor meer informatie